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В Одессе оценили разрушение одесского Спасо-Преображенского собора – часть здания придется сносить
В Одессе оценили разрушение одесского Спасо-Преображенского собора — часть здания придется сноситьhttps://racurs.ua/n185430-v-odesse-ocenili-razrushenie-odesskogo-spaso-preobrajenskogo-sobora-chast-zdaniya-pridetsya-snosit.htmlРакурс
Комісія експертів з Одеської державної академії будівництва та архітектури вранці 24 липня перевірила стан частково зруйнованого Спасо-Преображенського собору, у який минулої ночі влучила ворожа ракета.
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Як повідомляє «Думська», за попередньою інформацією, точно доведеться знести та побудувати заново правий боковий вівтар, дах якого пробила ракета і який став епіцентром вибуху.
Також собор відвідав митрополит Української православної церкви Московського патріархату Агафангел.
Зараз у пошкодженому соборі тривають протиаварійні роботи. Зі стелі знімають елементи, що небезпечно звисають, продовжують знімати зі стін і виносити вцілілі ікони, вибиті вікна закладають листами фанери.
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