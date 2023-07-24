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В Одессе оценили разрушение одесского Спасо-Преображенского собора – часть здания придется сносить

В Одессе оценили разрушение одесского Спасо-Преображенского собора — часть здания придется сносить

24 июл 2023, 13:32
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Комісія експертів з Одеської державної академії будівництва та архітектури вранці 24 липня перевірила стан частково зруйнованого Спасо-Преображенського собору, у який минулої ночі влучила ворожа ракета.


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Як повідомляє «Думська», за попередньою інформацією, точно доведеться знести та побудувати заново правий боковий вівтар, дах якого пробила ракета і який став епіцентром вибуху.

Також собор відвідав митрополит Української православної церкви Московського патріархату Агафангел.

Зараз у пошкодженому соборі тривають протиаварійні роботи. Зі стелі знімають елементи, що небезпечно звисають, продовжують знімати зі стін і виносити вцілілі ікони, вибиті вікна закладають листами фанери.

Источник: Ракурс


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