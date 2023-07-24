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В Одесі оцінили руйнування одеського Спасо-Преображенського собору - частину будівлі доведеться зносити
В Одесі оцінили руйнування одеського Спасо-Преображенського собору — частину будівлі доведеться зноситиhttps://racurs.ua/ua/n185430-v-odesi-ocinyly-ruynuvannya-odeskogo-spaso-preobrajenskogo-soboru-chastynu-budivli-dovedetsya.htmlРакурс
Комісія експертів з Одеської державної академії будівництва та архітектури вранці 24 липня перевірила стан частково зруйнованого Спасо-Преображенського собору, у який минулої ночі влучила ворожа ракета.
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Як повідомляє «Думська», за попередньою інформацією, точно доведеться знести та побудувати заново правий боковий вівтар, дах якого пробила ракета і який став епіцентром вибуху.
Також собор відвідав митрополит Української православної церкви Московського патріархату Агафангел.
Зараз у пошкодженому соборі тривають протиаварійні роботи. Зі стелі знімають елементи, що небезпечно звисають, продовжують знімати зі стін і виносити вцілілі ікони, вибиті вікна закладають листами фанери.
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