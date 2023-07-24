Резніков прозвітує Пентагону про використання Україною касетних боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n185429-reznikov-prozvituie-pentagonu-pro-vykorystannya-ukrayinou-kasetnyh-boieprypasiv.html

Ракурс

Україна передасть цього тижня США звіт щодо використання касетних боєприпасів, повідомив міністр оборони Резніков в інтерв’ю CNN.

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За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів

Ми будемо звітувати про результати використання, тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси, — розповів Резніков.

Доповідь про те, наскільки ефективно ЗСУ застосовують поставлені Сполученими Штатами касетні боєприпаси, буде передана Пентагону у понеділок чи вівторок цього тижня.

В інтерв’ю наш міністр сказав, що зараз сам з нетерпінням очікує на отримання цього звіту, який потім передасть американським партнерам.

Прес-секретар Ради національної безпеки в адміністрації США Джон Кірбі повідомив минулого тижня, що Україна отримала американські касетні боєприпаси та почала застосовувати їх на полі бою. За словами Кірбі, українці використовують ці боєприпаси ефективно та належним чином, що вже дає певні результати.

Резніков не навів подробиць до того, як вийде доповідь, проте сказав, що, на його очікування, касетні боєприпаси повинні показати найбільшу ефективність «особливо проти артилерійських систем, зокрема в ході контрбатарейної боротьби, а також у боротьбі проти ворожих БТР, БМП, крім того, вони будуть хороші».

У США раніше заявляли, що передача Україні подібних снарядів, заборонених міжнародною конвенцією (ні США, ні Україна, ні росія, втім, не підписували її), — це тимчасовий захід, спричинений виснаженням запасів стандартних 155-мм артилерійських снарядів.