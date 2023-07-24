Аатака беспилотников на Москву, скриншот видео

https://racurs.ua/n185438-ataka-bespilotnikov-na-moskvu-rashisty-ugrojaut-jestkimi-otvetnymi-merami.html

Ракурс

Атака дронів сталася сьогодні, 24 липня, у Москві та в тимчасово окупованому Криму.

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У мзс рф вже заявили про «право вжити жорстких заходів у відповідь. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У заяві стверджується, що відповідальність за ці атаки вже начебто взяла на себе Україна.

Глава Мінцифри країни М. Федоров публічно підтвердив причетність до них режиму Зеленського і заявив, що Київ продовжить такі вилазки, а їхня кількість зростатиме, — стверджують у мзс рф.

Також рашисти традиційно звинуватили Україну у використанні «терористичних методів» для «залякування цивільного населення» та заявили, що здійснені атаки нібито не мали військового сенсу, попри те, що в тексті цієї ж заяви вказано, що один із безпілотників влучив у склад боєприпасів у Джанкойському районі Криму.

Жодного військового сенсу ці атаки не мали. Рішуче засуджуємо цей черговий злочин київського режиму. Закликаємо міжнародні організації надати йому належну оцінку, — йдеться у заяві.

У мзс рф зазначили, що російські силовики вже порушили кримінальні справи.