Атака дронов на Москву – куда попали дроны

https://racurs.ua/n185419-ataka-dronov-na-moskvu-kuda-popali-bpla.html

Ракурс

Західні експерти публікують перші оцінки атаки дронів на Москву, в якій російська влада звинувачує українських військових.

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На думку фахівців, один із безпілотників упав біля комплексу Міністерства оборони росіїі, можливо, трохи пошкодив одну з його будівель.

Розслідувач Христо Грозєв пише, що поряд із місцем падіння безпілотників на Комсомольському проспекті знаходяться секретні об'єкти ГРУ, включаючи офіс глави програми розвідників-нелегалів, штаб кібероперацій та хакерської групи Fancy Bear, а також військовий університет Міноборони.

Відео, опубліковане газетою «Известия», показує, що ці будівлі зазнали пошкоджень. Російські державні агенції їх у своїх постах не показували, зосередившись на фотографії магазину вин «Массандра» на іншому боці Комсомольського проспекту.

Аналітик Роб Лі зазначає, що до самої будівлі Міноборони на набережній Фрунзе безпілотник не долетів менш як 200 метрів.

Один із дронів, які атакували сьогодні Москву, пролітав у районі станцій метро «Колом'янська» та «Технопарк». Там він заклав дугу та розвернувся.

Спочатку відео опублікував прокремлівський телеграм-канал Mash, зараз воно видалено. Відео змонтоване — спочатку спостерігач нецензурно дивується самому факту появи безпілотника, а згодом говорить про вибух.

Less than 200 meters to the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO). pic.twitter.com/coeKRbILWh — Rob Lee (@RALee85) July 24, 2023

Провоєнний канал «Два майори» також виклав відео з маневруванням дрону. Імовірно, це той самий апарат. Найімовірніше, саме він врізався у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова — від «Коломенської» до нього зовсім недалеко.

Безпілотник компонуванням «качка» схожий на українську розробку «Бобер», про яку досі не так багато відомо. Можливо, такі ж дрони атакували у травні 2023 року Кремль. Тоді постраждав купол Сенатського палацу.

Інформації про маршрут безпілотника, що впав на об'єкти Міноборони Комсомольським проспектом, поки що немає.

Наліт безпілотників на Москву — це операція українського ГУР, стверджує «Ліга». Мер Москви Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько 4 ночі.

Джерела «Ліги» у спецслужбах повідомили, що дрони атакували будівлі Міноборони росії у центрі Москви.