Західні експерти публікують перші оцінки атаки дронів на Москву, в якій російська влада звинувачує українських військових.

На думку фахівців, один із безпілотників упав біля комплексу Міністерства оборони росіїі, можливо, трохи пошкодив одну з його будівель.

Розслідувач Христо Грозєв пише, що поряд із місцем падіння безпілотників на Комсомольському проспекті знаходяться секретні об'єкти ГРУ, включаючи офіс глави програми розвідників-нелегалів, штаб кібероперацій та хакерської групи Fancy Bear, а також військовий університет Міноборони.

Відео, опубліковане газетою «Известия», показує, що ці будівлі зазнали пошкоджень. Російські державні агенції їх у своїх постах не показували, зосередившись на фотографії магазину вин «Массандра» на іншому боці Комсомольського проспекту.

Аналітик Роб Лі зазначає, що до самої будівлі Міноборони на набережній Фрунзе безпілотник не долетів менш як 200 метрів.

Один із дронів, які атакували сьогодні Москву, пролітав у районі станцій метро «Колом'янська» та «Технопарк». Там він заклав дугу та розвернувся.

Спочатку відео опублікував прокремлівський телеграм-канал Mash, зараз воно видалено. Відео змонтоване — спочатку спостерігач нецензурно дивується самому факту появи безпілотника, а згодом говорить про вибух.

