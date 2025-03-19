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Ракурс
Пожар на нефтебазе «Кавказская», видео скриншот

Атака беспилотников вызвала масштабный пожар на российской нефтебазе — СМИ (ВИДЕО)

19 мар 2025, 14:25
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Водночас рашисти поскаржилися на атаку українських

Безпілотники у ніч на сьогодні, 19 березня, завдали удару по розташованому в станиці Кавказька (Краснодарського краю рф) пункту перевалки нафти із залізничних цистерн у трубопровідну систему.

В результаті виникла пожежа на площі в 1,7 тис. кв. м, у ліквідації якої беруть участь понад 220 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Стверджується, що на території нафтобази упали уламки безпілотників, котрі спричинили займання трубопроводу між резервуарами.

Як повідомляється, вогонь спочатку охопив площу у 20 кв. м, проте протягом ночі стався витік з одного з резервуарів із подальшим займанням нафтопродуктів.

Нафтоперекачувальна станція «Кавказька» забезпечує експорт російської нафти. Вона пов’язана із залізничним нафтовим терміналом та сполучним трубопроводом, котрий веде до НПС-6 «Кропоткін», що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

Нагадаємо, 17 лютого з’явилися повідомлення, що в в цьому ж районі внаслідок атаки було виведено з ладу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінську» Каспійського Трубопровідного Консорціуму.

Источник: Ракурс


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