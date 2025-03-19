Рашисты заявили, что после разговора с Трампом якобы сбили направленные против Украины беспилотники

Рашисты снова заговорили о своих «мирных инициативах», фото: stopfake.org

https://racurs.ua/n204911-rashisty-zayavili-chto-posle-razgovora-s-trampom-yakoby-sbili-napravlennye-protiv-ukrainy.html

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У міноборони рф заявили, що їхня ППО нібито збила сім своїх безпілотників, запущених проти України.

Це начебто сталося після розмови володимира путіна із президентом США Дональдом Трампом, в результаті якої російський диктатор нібито віддав наказ «про тимчасове припинення ударів по об'єктах української енергетики».

Стверджується, що безпілотники нібито були збиті комплексом ППО «Панцирь» та літаком-винищувачем.

Водночас Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що в ніч на сьогодні, 19 березня, (із 19.00 18 березня) противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повідомляється, що 72 «шахеди» були збиті, а 56 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).