Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине

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Российские дроны атаковали энергосистему железной дороги на Днепропетровщине, фото: dmytrok/Flickr
Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n204902-rashisty-udarili-dronami-po-energosisteme-jeleznoy-dorogi-na-dnepropetrovschine.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, під ранок вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».⠀
Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком, — розповіли у компанії.
Зазначається, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару — на щастя, без постраждалих.
Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням, — додали у компанії.
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