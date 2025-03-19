Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине

Российские дроны атаковали энергосистему железной дороги на Днепропетровщине, фото: dmytrok/Flickr

https://racurs.ua/n204902-rashisty-udarili-dronami-po-energosisteme-jeleznoy-dorogi-na-dnepropetrovschine.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 березня, під ранок вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».⠀

Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком, — розповіли у компанії.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару — на щастя, без постраждалих.