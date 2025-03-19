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Российские дроны атаковали энергосистему железной дороги на Днепропетровщине, фото: dmytrok/Flickr

Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине

19 мар 2025, 08:52
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Російські загарбники сьогодні, 19 березня, під ранок вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».⠀

Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком, — розповіли у компанії.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару — на щастя, без постраждалих.

Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням, — додали у компанії.

Источник: Ракурс


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