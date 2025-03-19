Последствия атаки российского беспилотника по больнице в Сумах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204901-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-dve-bolnicy-na-sumschine-foto-video.html

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У Сумах вчора, 18 березня, пізно ввечері сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

Наразі наслідки ворожої атаки вже ліквідовані. Про це повідомляють прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння. Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян, — розповіли у ДСНС. — Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя ніхто з людей не постраждав.

Крім того, сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині.

За попередньою інформацією люди не постраждали.