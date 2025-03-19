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Ракурс
Наслідки атаки російського безпілотника по лікарні у Сумах, фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували дві лікарні на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)

19 бер 2025, 08:24
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У Сумах вчора, 18 березня, пізно ввечері сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні.

Наразі наслідки ворожої атаки вже ліквідовані. Про це повідомляють прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння. Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян, — розповіли у ДСНС. — Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя ніхто з людей не постраждав.

Крім того, сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині.

За попередньою інформацією люди не постраждали.

Наслідки атаки російського безпілотника по лікарні у Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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