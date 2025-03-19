Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські дрони атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині, фото: dmytrok/Flickr

Рашисти вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині

19 бер 2025, 08:52
999

Російські загарбники сьогодні, 19 березня, під ранок вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».⠀

Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком, — розповіли у компанії.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару — на щастя, без постраждалих.

Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням, — додали у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів