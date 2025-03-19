Рашисти вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські дрони атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині, фото: dmytrok/Flickr
Рашисти вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n204902-rashysty-vdaryly-dronamy-po-energosystemi-zaliznyci-na-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, під ранок вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».⠀
Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком, — розповіли у компанії.
Зазначається, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару — на щастя, без постраждалих.
Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням, — додали у компанії.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...