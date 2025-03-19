Последствия атак российских беспилотников в Сумской области, фото: Сергей Добров

https://racurs.ua/n204909-v-minzdrave-rasskazali-o-posledstviyah-rossiyskih-atak-na-bolnicy-sumschiny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, пошкодили дві лікарні у Сумській області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Він зазначив, що російських ударів зазнали:

обласна лікарня у Сумах — пошкоджено технічний поверх та вікна. На момент атаки в закладі перебувало близько 150 пацієнтів і співробітників. Усіх хворих евакуйовано в інші відділення. Завдяки злагодженій організації евакуації, постраждалих немає;

районна лікарня у Краснопіллі — внаслідок удару шістьма дронами-камікадзе будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. На щастя, персонал та пацієнти перебували в укритті. Евакуйовано 60 осіб, серед них сім маломобільних пацієнтів.