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Ракурс
Наслідки атак російських безпілотників на Сумщині, фото: Сергій Добров

У МОЗ розповіли про наслідки російських атак на лікарні Сумщини (ФОТО)

19 бер 2025, 12:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, пошкодили дві лікарні у Сумській області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Він зазначив, що російських ударів зазнали:

  • обласна лікарня у Сумах — пошкоджено технічний поверх та вікна. На момент атаки в закладі перебувало близько 150 пацієнтів і співробітників. Усіх хворих евакуйовано в інші відділення. Завдяки злагодженій організації евакуації, постраждалих немає;
  • районна лікарня у Краснопіллі — внаслідок удару шістьма дронами-камікадзе будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. На щастя, персонал та пацієнти перебували в укритті. Евакуйовано 60 осіб, серед них сім маломобільних пацієнтів.

Медична система працює навіть у таких умовах. Всі евакуйовані пацієнти отримують необхідну допомогу. Вдячні рятувальникам, медикам і силовикам за оперативну реакцію, — зазначив він. — Чергове «підтвердження» готовності росії до припинення вогню.

Наслідки атак російських безпілотників на Сумщині, фото: Сергій Добров

Джерело: Ракурс


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