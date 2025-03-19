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Наслідки атак російських безпілотників на Сумщині, фото: Сергій Добров
У МОЗ розповіли про наслідки російських атак на лікарні Сумщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204909-u-moz-rozpovily-pro-naslidky-rosiyskyh-atak-na-likarni-sumschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, пошкодили дві лікарні у Сумській області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.
Він зазначив, що російських ударів зазнали:
- обласна лікарня у Сумах — пошкоджено технічний поверх та вікна. На момент атаки в закладі перебувало близько 150 пацієнтів і співробітників. Усіх хворих евакуйовано в інші відділення. Завдяки злагодженій організації евакуації, постраждалих немає;
- районна лікарня у Краснопіллі — внаслідок удару шістьма дронами-камікадзе будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. На щастя, персонал та пацієнти перебували в укритті. Евакуйовано 60 осіб, серед них сім маломобільних пацієнтів.
Медична система працює навіть у таких умовах. Всі евакуйовані пацієнти отримують необхідну допомогу. Вдячні рятувальникам, медикам і силовикам за оперативну реакцію, — зазначив він. — Чергове «підтвердження» готовності росії до припинення вогню.
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