Наслідки атак російських безпілотників на Сумщині, фото: Сергій Добров

https://racurs.ua/ua/n204909-u-moz-rozpovily-pro-naslidky-rosiyskyh-atak-na-likarni-sumschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, пошкодили дві лікарні у Сумській області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Він зазначив, що російських ударів зазнали:

обласна лікарня у Сумах — пошкоджено технічний поверх та вікна. На момент атаки в закладі перебувало близько 150 пацієнтів і співробітників. Усіх хворих евакуйовано в інші відділення. Завдяки злагодженій організації евакуації, постраждалих немає;

районна лікарня у Краснопіллі — внаслідок удару шістьма дронами-камікадзе будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. На щастя, персонал та пацієнти перебували в укритті. Евакуйовано 60 осіб, серед них сім маломобільних пацієнтів.