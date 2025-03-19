Последствия российского удара по медучреждению в Сумской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, завдали сім ударів по медзакладу в Краснопільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що спочатку два ворожі безпілотники атакували будівлю, спричинивши пожежу.

Рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали ліквідацію загоряння. Одночасно проводилася евакуація пацієнтів і медперсоналу до укриття, — розповіли у відомстві.

Вже під час рятувальної операції ворог завдав ще п’ять повторних ударів.

Частково зруйноване укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них 7 маломобільних. Завдяки професійним діям надзвичайників усіх вдалося швидко звільнити та перевести в безпечне місце, — розповіли у ДСНС.

Жертв серед цивільного населення немає. Загалом евакуювали 60 людей.

Внаслідок атаки також пошкоджено пожежний автомобіль.