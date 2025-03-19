Рашисты нанесли семь ударов по медучреждению на Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204908-rashisty-nanesli-sem-udarov-po-meduchrejdeniu-na-sumschine-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня, завдали сім ударів по медзакладу в Краснопільській громаді Сумської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що спочатку два ворожі безпілотники атакували будівлю, спричинивши пожежу.
Рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали ліквідацію загоряння. Одночасно проводилася евакуація пацієнтів і медперсоналу до укриття, — розповіли у відомстві.
Вже під час рятувальної операції ворог завдав ще п’ять повторних ударів.
Частково зруйноване укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них 7 маломобільних. Завдяки професійним діям надзвичайників усіх вдалося швидко звільнити та перевести в безпечне місце, — розповіли у ДСНС.
Жертв серед цивільного населення немає. Загалом евакуювали 60 людей.
Внаслідок атаки також пошкоджено пожежний автомобіль.