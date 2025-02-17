Дроны СБС. Фото: Силы беспилотных систем

https://racurs.ua/n204125-bpla-porazili-krupneyshuu-nefteperekachivauschuu-stanciu-rf.html

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Нічний удар БпЛА вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію в росії.

Минулої ночі безпілотники атакували станцію Каспійського трубопровідного консорціуму «Кропоткінська» в Кавказькому районі Кубані. По об'єкту вдарили сім дронів. Безпілотники, крім вибухівки, несли металеві уражальні елементи. Про це йдеться у заяві підприємства в Telegram.

Як відомо, Каспійський трубопровідний консорціум — це група компаній, яка управляє трубопроводом для транспортування нафти з Казахстану через рф до Каспійського моря, забезпечуючи експорт нафти до міжнародних ринків.

Також минулої ночі був атакований Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як повідомив у Telegramголова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, потужність цього підприємства складає близько 6,6 млн т нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю й інших нафтопродуктів.

Нагадаємо, Міністерство оборони росії відзвітувало про буцімто збиття минулої ночі 90 українських дронів та ракети «Нептун». Заявлялося про «знищення» 38 БпЛА над акваторією Азовського моря. Ще 24 «збили» над Краснодарським краєм, 15 — над окупованим Кримом, 7 — над акваторією Чорного моря.