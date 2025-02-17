Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї. Фото:

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Країна-агресор була масовано атакована безпілотниками минулої ночі, 17 лютого.

Зокрема, дрони атакували селище Ільський у Краснодарському краї рф. У цьому населеному пункті розташований нафтопереробний завод. Падіння нібито уламків дронів пошкодило 12 житлових будинків, поранено одну особу. Про це губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив у Telegram.

За інформацією місцевих пабліків, дрони намагалися атакувати Ільський НПЗ, а уламки одного з них впали поблизу підприємства. Внаслідок цього почалася пожежа.

Також російські ресурси стверджують, що ППО намагалася збивати безпілотники над Слов’янськом-на-Кубані, де також розташований нафтопереробний завод.

Тим часом Міноборони рф відзвітувало про буцімто збиття 90 нібито українських дронів та ракети «Нептун». Заявляється про «знищення» 38 БпЛА над акваторією Азовського моря. Ще 24 «збили» над Краснодарським краєм, 15 — над окупованим Кримом, 7 — над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Афіпському та Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю російської федерації.