Дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї рф. Фото:

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Ракурс

Атака дронів відбулася на Краснодарський край російської федерації.

У регіоні в ніч на 10 лютого прогриміли вибухи. Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Афіпському та Слов’янську-на-Кубані. Очевидці чули вибухи та роботу ППО, а в Афіпському зафіксували пожежу. Про це пишуть місцеві пабліки.

За інформацією місцевої влади, у Краснодарі уламки збитого БпЛА впали на дах житлового комплексу «Центральний». Фрагменти безпілотника пошкодили технічну надбудову на 19 поверсі. Ніхто начебто не постраждав.

А губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок падіння уламків у селищі Афіпський загорівся приватний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії із Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони, уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї росії.

Супутникові фото підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом на території так званого міні-НПЗ. В одному з резервуарів знаходилося 60 т нафти, а в іншому зберігалася така ж сама кількістю дизелю. Однак резервуар з дизельним пальним не загорівся, хоч і був пошкоджений.