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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Три российских танка и БМП уничтожили защитники Украины из «Стугны» (ВИДЕО)

24 июл 2023, 17:56
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Українські військові з 66-ї окремої механізованої бригади за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили техніку російських загарбників — три танки та одну БМП.


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Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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