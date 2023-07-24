Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Три российских танка и БМП уничтожили защитники Украины из «Стугны» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185440-tri-rossiyskih-tanka-i-bmp-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-iz-stugny-video.htmlРакурс
Українські військові з 66-ї окремої механізованої бригади за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили техніку російських загарбників — три танки та одну БМП.
.
Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...