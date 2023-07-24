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Три російські танки та БМП знищили захисники України зі «Стугни» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185440-try-rosiyski-tanky-ta-bmp-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-zi-stugny-video.htmlРакурс
Українські військові з 66-ї окремої механізованої бригади за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили техніку російських загарбників — три танки та одну БМП.
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Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.
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