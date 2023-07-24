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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Три російські танки та БМП знищили захисники України зі «Стугни» (ВІДЕО)

24 лип 2023, 17:56
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Українські військові з 66-ї окремої механізованої бригади за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили техніку російських загарбників — три танки та одну БМП.


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Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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