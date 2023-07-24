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Ракурс
Рашисти розміщують боєприпаси у цивільних підвалах, фото: pro-dachnikov.com

Окупанти масово розміщують склади боєприпасів у цивільних підвалах

24 лип 2023, 17:33
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Російські загарбники масово розміщують склади боєприпасів у підвалах цивільних приміщень на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Використовують для цієї потреби як підвали адміністративних приміщень, так і житлових багатоповерхівок. Таким чином російські військові вчергове використовують місцевих мешканців як живий щит, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, рашисти також використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Зокрема, у червні повідомлялося, що в населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка.

Джерело: Ракурс


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