Рашисти розміщують боєприпаси у цивільних підвалах, фото: pro-dachnikov.com

https://racurs.ua/ua/n185439-okupanty-masovo-rozmischuut-sklady-boieprypasiv-u-cyvilnyh-pidvalah.html

Ракурс

Російські загарбники масово розміщують склади боєприпасів у підвалах цивільних приміщень на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Використовують для цієї потреби як підвали адміністративних приміщень, так і житлових багатоповерхівок. Таким чином російські військові вчергове використовують місцевих мешканців як живий щит, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, рашисти також використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Зокрема, у червні повідомлялося, що в населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка.