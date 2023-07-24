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Рашисти розміщують боєприпаси у цивільних підвалах, фото: pro-dachnikov.com
Окупанти масово розміщують склади боєприпасів у цивільних підвалахhttps://racurs.ua/ua/n185439-okupanty-masovo-rozmischuut-sklady-boieprypasiv-u-cyvilnyh-pidvalah.htmlРакурс
Російські загарбники масово розміщують склади боєприпасів у підвалах цивільних приміщень на тимчасово окупованих територіях України.
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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Використовують для цієї потреби як підвали адміністративних приміщень, так і житлових багатоповерхівок. Таким чином російські військові вчергове використовують місцевих мешканців як живий щит, — наголошують у ЦНС.
Нагадаємо, рашисти також використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Зокрема, у червні повідомлялося, що в населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка.
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