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Ракурс
Росіяни продовжують облаштовувати польові шпиталі у навчальних закладах, фото: «Idel.Реалии»

Окупанти облаштували шпиталь у дитсадку на Запоріжжі — Генштаб

23 чер 2023, 20:21
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Російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.


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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка. Зафіксовано прибуття сюди двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що окупанти передали луганський пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «вагнер».

Джерело: Ракурс


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