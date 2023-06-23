Росіяни продовжують облаштовувати польові шпиталі у навчальних закладах, фото: «Idel.Реалии»

https://racurs.ua/ua/n184402-okupanty-oblashtuvaly-shpytal-u-dytsadku-na-zaporijji-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка. Зафіксовано прибуття сюди двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що окупанти передали луганський пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «вагнер».