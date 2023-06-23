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Російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у населеному пункті Чкалове Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка. Зафіксовано прибуття сюди двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що окупанти передали луганський пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «вагнер».
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