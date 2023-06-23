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Ракурс
Вихідці з Омська передали кошти на дрони для української армії

Російські мігранти з Омська передали Фонду Притули кошти на FPV-дрони (ФОТО)

23 чер 2023, 19:44
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Група росіян, вихідців з Омська, передала 60 тис. доларів Фонду Сергія Притули в межах збору коштів на FPV-дрони для української армії.


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Про це сьогодні, 23 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник військового напрямку фонду Роман Балан (також відомий під під громадським псевдонімом Роман Сініцин), опублікувавши відповідне фото.

Про трішки хороших руских. Ось 60к$. Передані росіянами (з Омська) через спільних знайомих айтішників на fpv дрони нашого великого збору, — зазначив він.

Росіяни ці правда давно в Європі живуть, як і спільні знайомі, але все ж. За їх побажаннями fpv мають називатись «S_Omska» і це мені подобається. Коли якогось оміча гг розриватиме на шматки фпевехой «с омска», — додав Сініцин.

Джерело: Ракурс


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