Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n184400-zelenskyy-doruchyv-zvilnyty-skandalnogo-odeskogo-voienkoma.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити начальника одеського військкомату Борисова, у родичів якого журналісти нещодавно знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів.

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Про це Зеленський сьогодні, 23 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського «воєнкома» — начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна, — наголосив він.

Також Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх військових комісарів у всіх регіонах України.