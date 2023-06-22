Журналісти знайшли шикарну віллу одеського військового комісара Євгена Борисова

https://racurs.ua/ua/n184366-jurnalisty-znayshly-shykarni-villu-ta-avto-rodyny-odeskogo-viyskovogo-komisara.html

Ракурс

У начальника одеського військкомату Борисова та його родини знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів. Майно було придбане вже під час повномасштабного вторгнення рф.

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Про це йдеться в новому розслідуванні УП.

На матір Борисова в Іспанії зареєстровані вілла за 3 млн євро і електричний «Мерседес» В класу, вартістю 100 тис. дол.

У дружини помітили офісне приміщення на головній вулиці Марбельї.

Також в одеського воєнкома з’явився новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Він зареєстрований на тещу.

Борисов у телефонній розмові запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. А після слів про витяги із реєстру сказав, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не «влазить» у ці справи.