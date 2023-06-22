Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Московити змінили тактику ракетних атак, залучивши новий аеродром

Московити змінили тактику ракетних атак, залучивши новий аеродром (ФОТО)

22 чер 2023, 19:46
999

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (північний Кавказ рф).


.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні «Схем».

В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалось 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракет.

У коментарі «Радіо Свобода» військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.

Ті напрямки, які вони вже використовували — з боку Рязані, з боку Каспійського моря — вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром «Моздок» дає можливість завдавати удари з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більше, — додав Жирохов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів