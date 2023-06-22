Московити змінили тактику ракетних атак, залучивши новий аеродром

https://racurs.ua/ua/n184365-moskovyty-zminyly-taktyku-raketnyh-atak-zaluchyvshy-novyy-aerodrom-foto.html

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Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (північний Кавказ рф).

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Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні «Схем».

В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалось 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракет.

У коментарі «Радіо Свобода» військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.