В Україні помітили броньований автомобіль Eagle швейцарського виробництва

Уряд Швейцарії заявив, що її броньовані автомобілі Eagle опинилися в Україні в обхід заборони на реекспорт.

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Про це йдеться в результатах розслідування, яке проводив швейцарський Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Техніку без погодження передала німецька компанія.

Як пише «Мілітарний» броньований автомобіль Eagle швейцарського виробництва помітили в Україні наприкінці лютого 2023 року. У 1990-х роках зі Швейцарії до Данії експортували 36 броньовиків Eagle. У 2013 році Данія експортувала 27 із них німецькій приватній компанії за згодою Швейцарії.

Компанія, назва якої не розкривається, зобов’язалася не реекспортувати їх третім сторонам без погодження швейцарської сторони.

Але розслідування швейцарської влади встановило, що попри це 11 із 27 бронеавтомобілів Eagle було експортовано компанією в Україну за погодженням з органами експортного контролю Німеччини.

«Колишній керівний директор не звертався до SECO для погодження на експорт в Україну, оскільки через демілітаризований стан транспортних засобів (зняття броньованого захисного покриття та вікон) він припустив, що декларація про нереекспорт більше не актуальна, — зазначив швейцарський уряд.

Оскільки порушення декларації про нереекспорт скоїв колишній керівник компанії, а не німецька влада, «наслідки мають бути спрямовані винятково проти першого», стверджує влада Швейцарії.

Зрештою SECO вирішив, що експорт військових матеріалів зі Швейцарії відповідному керівнику більше не затверджуватимуть, «оскільки існує високий ризик їхнього передання небажаному кінцевому одержувачу».

Швейцарський повнопривідний бронеавтомобіль Eagle розробила компанія MOWAG. Наразі є п’ять поколінь цієї машини.

Помічена бронемашина в Україні, ймовірно, належить до першого покоління машин цього типу, котрі виготовлялись компанією Mowag на шасі армійського позашляховика HMMWV другого покоління.