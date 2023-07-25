Бойцов Нацгвардии сбили на блокпосту в Киеве. Фото: полиция Киева

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Смертельну дорожньо-транспортну пригоду влаштував водій у Києві.

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Аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00.05 у Святошинському районі столиці. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий ТЦК. Про це поліція Києва повідомила у Facebook.

Внаслідок ДТП 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Водія перевірили, але алкоголю в його організмі не виявили. Подальша експертиза повинна встановити, чи був він під дією наркотиків.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Винуватцеві аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив нацгвардійця на блокпосту. Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.