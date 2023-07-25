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Ракурс
Истребитель рф выпустил ракету по американскому беспилотнику над Сирией

Истребитель рф выпустил ракету по американскому беспилотнику над Сирией

25 июл 2023, 16:40
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Винищувач армії росії пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією та випустив по ньому сигнальну ракету. Внаслідок чого було пошкоджено гвинт безпілотника, проте військовим вдалося утримати літальний апарат у повітрі і повернути його на домашню базу.


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Про це з посиланням на військових США пише Associated Press.

Високопоставлений командувач Військово-повітряних сил США повідомив агенції, що таким чином в неділю росіяни намагалися збити американський безпілотник — всього через тиждень після того, як російський винищувач пролетів небезпечно близько до літака спостереження США у цьому ж регіоні. Тоді це наразило на небезпеку чотирьох членів екіпажу, повідомляє AP.

Начальник Центрального управління ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич закликав російські сили в Сирії «негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці».

Нагадаємо, раніше у березні два російські винищувачі Су-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Источник: Ракурс


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