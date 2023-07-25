США показали видео инцидента с истребителем рф и беспилотником над Сирией

https://racurs.ua/n185473-ssha-pokazali-video-incidenta-s-istrebitelem-rf-i-bespilotnikom-nad-siriey-video.html

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Винищувач армії росії пролетів наблизився до американського безпілотника MQ-9 у небі над Сирією та випустив по ньому ракетні теплові пастки. Внаслідок цього було пошкоджено гвинт безпілотника, проте операторам вдалося утримати літальний апарат у повітрі і повернути його на домашню базу.

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Про це з посиланням на військових США пише Associated Press.

Згодом було оприлюднено відео інциденту, який мав місце 23 липня. MQ-9 Reaper виконував над Сирією місію проти ІДІЛ. Начальник Центрального управління ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич закликав російські сили в Сирії «негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці».

Високопоставлений командувач Військово-повітряних сил США повідомив Associated Press, що в неділю росіяни намагалися збити американський безпілотник — всього за тиждень після того, як винищувач рф пролетів небезпечно близько до літака спостереження США у цьому ж регіоні. Тоді це наразило на небезпеку чотирьох членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше у березні два російські винищувачі Су-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.