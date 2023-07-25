ЕС хочет экспортировать большинство украинской с/х продукции «путями солидарности»

https://racurs.ua/n185482-es-hochet-eksportirovat-bolshinstvo-ukrainskoy-s-h-produkcii-putyami-solidarnosti.html

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Європейський Союз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію «шляхами солідарності» та допомогти покрити витрати.

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Це не вперше, коли росія (використовує) продовольство як зброю… Ситуація схожа на початок війни. Ми готові експортувати практично все. Це близько 4 млн т на місяць олійних і зернових, і ми досягли цього обсягу торік у листопаді, — заявив 25 липня єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Він додав, що Брюссель розглядає кілька ініціатив від держав блоку, щоб розробити спільний план покриття додаткових транспортних витрат після виходу рф із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське збіжжя морем.

росія виграє від цієї ситуації, тому що купувати зерно в рф буде дешевше, аніж українське, яке транспортується через Польщу до балтійських портів, — сказав Войцеховський.

Нині Міжнародний валютний фонд оцінив, що вихід росії з угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10−15%.

«Шляхи солідарності» — це залізничні та автомобільні транспортні сполучення через країни ЄС, які межують з Україною, такі як Польща та Угорщина, тоді як найважливіша дорога проходить через Румунію. Чорноморська зернова угода дозволяла експортувати 40% української продукції, 60% - відправлялося через шляхи солідарності.

Водночас Литва закликала Єврокомісію розробити маршрут для українського зерна через порти Естонії, Латвії та Литви. Reuters відзначає, що залізниці України та країн Балтії побудовані на колії радянського типу, що не сумісні із коліями у Польщі, при цьому саме через Польщу міг би пролягати залізничний маршрут з України до Балтії в обхід території білорусі чи росії.