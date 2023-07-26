Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС

https://racurs.ua/n185491-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 26 липня, на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 28 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.