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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185491-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 26 липня, на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 28 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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