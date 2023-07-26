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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185491-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 26 липня, на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 28 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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