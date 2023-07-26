К путину на форум не приехали две трети африканских лидеров

https://racurs.ua/n185507-k-putinu-na-forum-ne-priehali-dve-treti-afrikanskih-liderov.html

Ракурс

27 липня в Санкт-Петербурзі проводиться масштабний форум «росія — Африка», який російське керівництво збиралося використовувати для демонстрації широкої підтримки дій рф за межами західного світу.

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Але із 54 країн Африки лише 17 відправили на саміт делегації за участю глав держав, ще 10 надсилають прем'єр-міністрів, пише The Moscow Times.

Невелика кількість глав держав на форумі росія-Африка стала результатом «нахабного втручання» США, Франції та інших держав, заявив у середу прес-секретар путіна Дмитро Пєсков.

Через їхні диппредставництва були спроби чинити тиск на керівництво цих країн для того, щоб перешкодити їхній участі у форумі, — розповів Пєсков на брифінгу.

За словами Пєскова, втручання Заходу — «абсолютно кричущий» факт, який, втім, «не завадить проведенню саміту».

Лідерів африканських країн на нинішньому форумі вдвічі менше, ніж на аналогічному форумі 2019 року, де на найвищому рівні було представлено 45 африканських країн. При цьому п’ять держав відмовилися від участі в саміті зовсім, а половина делегувала на нього чиновників другого рангу: із 17 країн приїхали віце-прем'єри та міністри, а ще з п’яти — просто посли.

У такій ситуації путін планує особисто зустрітися з кожним лідером африканських держав, котрий ризикнув до нього доїхати. У нього заплановані переговори з президентами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

28 липня путін має намір виступити перед африканцями з великою промовою, в якій розповість про формування «нового світопорядку» на основі «багатополярності та рівності» всіх держав.