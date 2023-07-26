Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зачистка Старомайорского - украинские спецназовцы "упаковали" российских десантников

Зачистка Старомайорского — украинские спецназовцы «упаковали» российских десантников (ВИДЕО)

26 июл 2023, 17:15
999

Російські десантники з 247-го парашутно-десантного полку поповнили лави полонених — завдяки воїнам ССО України.


.

Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

Оператори виявили та заблокували ворога, зав’язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247 полку армії рф.

Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров