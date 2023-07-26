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Зачистка Старомайорского - украинские спецназовцы "упаковали" российских десантников
Зачистка Старомайорского — украинские спецназовцы «упаковали» российских десантников (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185506-zachistka-staromayorskogo-ukrainskie-specnazovcy-upakovali-rossiyskih-desantnikov-video.htmlРакурс
Російські десантники з 247-го парашутно-десантного полку поповнили лави полонених — завдяки воїнам ССО України.
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Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.
Оператори виявили та заблокували ворога, зав’язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.
Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247 полку армії рф.
Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.
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