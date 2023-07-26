Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зачистка Старомайорського - українські спецпризначенці "запакували" російських десантників

Зачистка Старомайорського — українські спецпризначенці «запакували» російських десантників (ВІДЕО)

26 лип 2023, 17:15
999

Російські десантники з 247-го парашутно-десантного полку поповнили лави полонених — завдяки воїнам ССО України.


.

Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

Оператори виявили та заблокували ворога, зав’язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247 полку армії рф.

Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів