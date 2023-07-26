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Зачистка Старомайорського - українські спецпризначенці "запакували" російських десантників
Зачистка Старомайорського — українські спецпризначенці «запакували» російських десантників (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185506-zachystka-staromayorskogo-ukrayinski-specpryznachenci-zapakuvaly-rosiyskyh-desantnykiv-video.htmlРакурс
Російські десантники з 247-го парашутно-десантного полку поповнили лави полонених — завдяки воїнам ССО України.
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Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.
Оператори виявили та заблокували ворога, зав’язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.
Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247 полку армії рф.
Також у телефоні одного зі знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.
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