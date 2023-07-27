В Кабмине раскрыли последствия атак россии по портам

https://racurs.ua/n185532-v-kabmine-raskryli-posledstviya-atak-rossii-po-portam.html

Ракурс

В результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

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Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков завив за результатами засідання Ради Україна — НАТО.

Він також наголосив, що росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.

Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія, — наголосив міністр.

«Ракурс» повідомляв, що відразу після виходу рф зі своєї частини «зернової угоди» московити розпочали щоденні бомбардування Одеси та півдня України. У ніч проти 27 липня російський підводний човен випустив з акваторії Чорного моря дві ракети «Калібр», які влучили в один з портів Одеської області.