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В Кабмине раскрыли последствия атак россии по портам
В Кабмине раскрыли последствия атак россии по портамhttps://racurs.ua/n185532-v-kabmine-raskryli-posledstviya-atak-rossii-po-portam.htmlРакурс
В результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.
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Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков завив за результатами засідання Ради Україна — НАТО.
Він також наголосив, що росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.
Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія, — наголосив міністр.
«Ракурс» повідомляв, що відразу після виходу рф зі своєї частини «зернової угоди» московити розпочали щоденні бомбардування Одеси та півдня України. У ніч проти 27 липня російський підводний човен випустив з акваторії Чорного моря дві ракети «Калібр», які влучили в один з портів Одеської області.
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