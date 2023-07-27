Спасти 200 раненых за день - "Вернись живым" опубликовал видео с боевыми медиками под Бахмутом

https://racurs.ua/n185534-spasti-200-ranenyh-za-den-vernis-jivym-opublikoval-video-s-boevymi-medikami-pod-bahmutom.html

Ракурс

Фонд «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом.

.

Воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» обороняли Бахмут з серпня 2022 по травень 2023 року.

У період найважчих боїв медики бригади евакуйовували під обстрілами і надавали допомогу понад двом сотням поранених за день.

Цілодобово, у безпосередній близькості до окупантів, під шквальними обстрілами ворожої артилерії, танків та бомбардуваннями російської авіації вони робили свою роботу — рятували життя побратимів та посестер.