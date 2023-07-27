Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасти 200 раненых за день - "Вернись живым" опубликовал видео с боевыми медиками под Бахмутом

Спасти 200 раненых за день — «Вернись живым» опубликовал видео с боевыми медиками под Бахмутом

27 июл 2023, 11:50
999

Фонд «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом.


.

Воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» обороняли Бахмут з серпня 2022 по травень 2023 року.

У період найважчих боїв медики бригади евакуйовували під обстрілами і надавали допомогу понад двом сотням поранених за день.

Цілодобово, у безпосередній близькості до окупантів, під шквальними обстрілами ворожої артилерії, танків та бомбардуваннями російської авіації вони робили свою роботу — рятували життя побратимів та посестер.

У шанцях і на стабпунктах, у шпиталях та реабілітаціних центрах медики оберігають найдорожче — життя і здоровʼя тих, хто нас захищає, — прокоментували у «Повернись живим» кадри з передової.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров