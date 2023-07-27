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Спасти 200 раненых за день - "Вернись живым" опубликовал видео с боевыми медиками под Бахмутом
Спасти 200 раненых за день — «Вернись живым» опубликовал видео с боевыми медиками под Бахмутомhttps://racurs.ua/n185534-spasti-200-ranenyh-za-den-vernis-jivym-opublikoval-video-s-boevymi-medikami-pod-bahmutom.htmlРакурс
Фонд «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом.
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Воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» обороняли Бахмут з серпня 2022 по травень 2023 року.
У період найважчих боїв медики бригади евакуйовували під обстрілами і надавали допомогу понад двом сотням поранених за день.
Цілодобово, у безпосередній близькості до окупантів, під шквальними обстрілами ворожої артилерії, танків та бомбардуваннями російської авіації вони робили свою роботу — рятували життя побратимів та посестер.
У шанцях і на стабпунктах, у шпиталях та реабілітаціних центрах медики оберігають найдорожче — життя і здоровʼя тих, хто нас захищає, — прокоментували у «Повернись живим» кадри з передової.
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