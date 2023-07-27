Ракурсhttps://racurs.ua/
Врятувати 200 поранених за день - "Повернись живим" опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом
Врятувати 200 поранених за день — «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутомhttps://racurs.ua/ua/n185534-vryatuvaty-200-poranenyh-za-den-povernys-jyvym-opublikuvav-video-z-boyovymy-medykamy-pid.htmlРакурс
Фонд «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом.
.
Воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» обороняли Бахмут з серпня 2022 по травень 2023 року.
У період найважчих боїв медики бригади евакуйовували під обстрілами і надавали допомогу понад двом сотням поранених за день.
Цілодобово, у безпосередній близькості до окупантів, під шквальними обстрілами ворожої артилерії, танків та бомбардуваннями російської авіації вони робили свою роботу — рятували життя побратимів та посестер.
У шанцях і на стабпунктах, у шпиталях та реабілітаціних центрах медики оберігають найдорожче — життя і здоровʼя тих, хто нас захищає, — прокоментували у «Повернись живим» кадри з передової.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...