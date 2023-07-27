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Врятувати 200 поранених за день - "Повернись живим" опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом

Врятувати 200 поранених за день — «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом

27 лип 2023, 11:50
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Фонд «Повернись живим» опублікував відео з бойовими медиками під Бахмутом.


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Воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» обороняли Бахмут з серпня 2022 по травень 2023 року.

У період найважчих боїв медики бригади евакуйовували під обстрілами і надавали допомогу понад двом сотням поранених за день.

Цілодобово, у безпосередній близькості до окупантів, під шквальними обстрілами ворожої артилерії, танків та бомбардуваннями російської авіації вони робили свою роботу — рятували життя побратимів та посестер.

У шанцях і на стабпунктах, у шпиталях та реабілітаціних центрах медики оберігають найдорожче — життя і здоровʼя тих, хто нас захищає, — прокоментували у «Повернись живим» кадри з передової.

Джерело: Ракурс


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