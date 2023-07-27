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Директор Музея Голодомора подаст в суд за травлю в сети из-за ее внешности
Директор Музея Голодомора подаст в суд за травлю в сети из-за ее внешностиhttps://racurs.ua/n185535-direktor-muzeya-golodomora-podast-v-sud-za-travlu-v-seti-iz-za-ee-vneshnosti.htmlРакурс
Директор Музею Голодомору Леся Гасиджак подасть до суду за цькування у мережі через її зовнішність.
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Про це вона повідомила в ефірі «Радіо Свобода» 27 липня.
Гасиджак заявила, що готує офіційну заяву, а також позов до суду, бо каже, що такі «історії трапляються кожного дня, хейту піддаються дуже багато жінок в Україні». Додає, що вона натомість до цього поставилась спокійно.
Днями юрист Клим Братківський написав у своєму фейсбуці, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо має невідповідну зовнішність. Свій допис він вже видалив, але він викликав і хвилю цькування і хвилю на підтримку в.о. директори музею.
Братківський наголосив, що керівниця цієї установи не може мати такий вигляд.
У коментарях до публікації деякі користувачі підтримували Братківського та теж глузували з очільниці музею, але більшість засуджувала такі твердження і наголошувала на тому, що він, як юрист, має розуміти, що подібні тези є дискримінаційними та неприпустимими.
На ситуацію відреагувала феміністична ініціатива «Марш жінок», перепитавши в Братківського, скільки має важити юрист, щоб вважатися професіоналом, а також чи є чіткі критерії й для інших професій.
Крім того, цькування Гасиджак через її зовнішність засудив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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