Директор Музею Голодомору подасть до суду за цькування у мережі через її зовнішність

Директор Музею Голодомору Леся Гасиджак подасть до суду за цькування у мережі через її зовнішність.

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Про це вона повідомила в ефірі «Радіо Свобода» 27 липня.

Гасиджак заявила, що готує офіційну заяву, а також позов до суду, бо каже, що такі «історії трапляються кожного дня, хейту піддаються дуже багато жінок в Україні». Додає, що вона натомість до цього поставилась спокійно.

Днями юрист Клим Братківський написав у своєму фейсбуці, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо має невідповідну зовнішність. Свій допис він вже видалив, але він викликав і хвилю цькування і хвилю на підтримку в.о. директори музею.

Братківський наголосив, що керівниця цієї установи не може мати такий вигляд.

У коментарях до публікації деякі користувачі підтримували Братківського та теж глузували з очільниці музею, але більшість засуджувала такі твердження і наголошувала на тому, що він, як юрист, має розуміти, що подібні тези є дискримінаційними та неприпустимими.

На ситуацію відреагувала феміністична ініціатива «Марш жінок», перепитавши в Братківського, скільки має важити юрист, щоб вважатися професіоналом, а також чи є чіткі критерії й для інших професій.

Крім того, цькування Гасиджак через її зовнішність засудив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.