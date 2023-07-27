Киевский писатель-изменник пожаловался в ООН на "гонения православия" в Украине

https://racurs.ua/n185537-kievskiy-pisatel-izmennik-pojalovalsya-v-oon-na-goneniya-pravoslaviya-v-ukraine.html

Ракурс

​​У Нью-Йорку 26 липня відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

.

Його скликала росія через так зване «переслідування православ’я» в Україні. Учасники дозволили виступити на ньому засудженому за державну зраду київському письменнику Яну Таксюру. Він два місяці тому опинився в рф за обміном полонених.

Таксюр заявив в ООН, що «головні храми Києво-Печерської лаври — Успенський собор і Трапезний храм — відібрано та передано Православній церкві України», а «насельників лаври, ченців вигнано з обителі, незаконно вивезено частину найцінніших ікон та предметів богослужіння».

Однак довго слухати російську пропаганду представники організації не стали. Під час засідання Велика Британія, яка зараз головує в Радбезі, заблокувала виступ ще одного доповідача рф. Йдеться про представника УПЦ мп єпископа Гедеона (Юрія Харона) — колишнього проросійського священнослужителя з України, колаборанта, якого у 2019 році Держприкордонслужба депортувала до США через діяльність, що загрожує національній безпеці держави.

26 липня відбулося два засідання Радбезу ООН. Перше скликала рф через «переслідуванні російського православ’я», а друге скликала Україна через обстріли Росією історичного центру Одеси.

Українська розвідка переконана, що росія не навмання обстрілює Одесу, а цілеспрямовано знищує пам’ятки архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО. Там вважають, що удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору цілеспрямований, «і тому є багато прямих і непрямих доказів».

Під час другого засідання Радбезу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв росію з накипом на самоварі, який треба зішкрібати.

Про це він сказав, коментуючи для «Укрінформу» поводження делегації рф на засіданні Радбезу, де на запит України обговорювалися російські обстріли Одеси та портової інфраструктури.

росія — це накип на стінках Радбезу, від якого потрібно позбуватися, бо Радбез — це не тульський самовар, — сказав наш дипломат.