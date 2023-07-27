Росіяни скликали Радбез ООН за скаргою київського письменника-зрадника на "гоніння православ'я" в Україні

https://racurs.ua/ua/n185537-rosiyany-sklykaly-radbez-oon-za-skargou-kyyivskogo-pysmennyka-zradnyka-na-goninnya-pravoslav-ya.html

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​​У Нью-Йорку 26 липня відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Його скликала росія через так зване «переслідування православ’я» в Україні. Учасники дозволили виступити на ньому засудженому за державну зраду київському письменнику Яну Таксюру. Він два місяці тому опинився в рф за обміном полонених.

Таксюр заявив в ООН, що «головні храми Києво-Печерської лаври — Успенський собор і Трапезний храм — відібрано та передано Православній церкві України», а «насельників лаври, ченців вигнано з обителі, незаконно вивезено частину найцінніших ікон та предметів богослужіння».

Однак довго слухати російську пропаганду представники організації не стали. Під час засідання Велика Британія, яка зараз головує в Радбезі, заблокувала виступ ще одного доповідача рф. Йдеться про представника УПЦ мп єпископа Гедеона (Юрія Харона) — колишнього проросійського священнослужителя з України, колаборанта, якого у 2019 році Держприкордонслужба депортувала до США через діяльність, що загрожує національній безпеці держави.

26 липня відбулося два засідання Радбезу ООН. Перше скликала рф через «переслідуванні російського православ’я», а друге скликала Україна через обстріли Росією історичного центру Одеси.

Українська розвідка переконана, що росія не навмання обстрілює Одесу, а цілеспрямовано знищує пам’ятки архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО. Там вважають, що удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору цілеспрямований, «і тому є багато прямих і непрямих доказів».

Під час другого засідання Радбезу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв росію з накипом на самоварі, який треба зішкрібати.

Про це він сказав, коментуючи для «Укрінформу» поводження делегації рф на засіданні Радбезу, де на запит України обговорювалися російські обстріли Одеси та портової інфраструктури.