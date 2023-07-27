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Ракурс
Рада в восьмой раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине

Рада в восьмой раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине

27 июл 2023, 13:48
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Український парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.


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Відповідну постанову підтримали 347 голосів нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що продовження воєнного стану до 15 листопада остаточно закриває питання проведення виборів до парламенту у жовтні.

Источник: Ракурс


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