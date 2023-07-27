Ракурсhttps://racurs.ua/
Рада в восьмой раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине
Рада в восьмой раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украинеhttps://racurs.ua/n185540-rada-v-vosmoy-raz-prodlila-voennoe-polojenie-i-obschuu-mobilizaciu-v-ukraine.htmlРакурс
Український парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
.
Відповідну постанову підтримали 347 голосів нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що продовження воєнного стану до 15 листопада остаточно закриває питання проведення виборів до парламенту у жовтні.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...