Рада в восьмой раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине

https://racurs.ua/n185540-rada-v-vosmoy-raz-prodlila-voennoe-polojenie-i-obschuu-mobilizaciu-v-ukraine.html

Ракурс

Український парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

.

Відповідну постанову підтримали 347 голосів нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що продовження воєнного стану до 15 листопада остаточно закриває питання проведення виборів до парламенту у жовтні.