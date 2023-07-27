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Рада увосьме продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні
Рада увосьме продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україніhttps://racurs.ua/ua/n185540-rada-uvosme-prodovjyla-voiennyy-stan-ta-zagalnu-mobilizaciu-v-ukrayini.htmlРакурс
Український парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
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Відповідну постанову підтримали 347 голосів нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що продовження воєнного стану до 15 листопада остаточно закриває питання проведення виборів до парламенту у жовтні.
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