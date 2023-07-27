В Ровно задержали военкома, который на видео бьет своего подчиненного битой

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Держбюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. У одного із посадовців знайшли наркотики.

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У ДБР стверджують, що полковник та підполковник Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення «виховних заходів» в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

26 липня працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та в авто керівників центрів комплектування. Там знайшли та вилучили телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин. Цього посадовця затримано. Йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Військовослужбовця також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.