Поместный собор ПЦУ подтвердил переход церкви на новоюлианский календарь

https://racurs.ua/n185542-pomestnyy-sobor-pcu-podtverdil-perehod-cerkvi-na-novoulianskiy-kalendar.html

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Помісний собор Православної церкви України, що відбувається у четвер у Софійському соборі в Києві, підтвердив перехід із юліанського на новоюліанський календар, відомий як «новий стиль».

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Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного собору за — 156, проти — 5, утрималися — 0, — написав священник ПЦУ Дмитро Шаповалов у фейсбуці.

У травні Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року.

Тож уже з 1 вересня (початок церковного року) більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому: Різдво — 25 грудня, Покрову — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня тощо.

Як повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, у зв’язку з тим, що до «церковного» календаря прив’язані деякі державні свята (наприклад, День захисника та захисниці), церква планує звернутися до влади з пропозицією перенести їх на нові дати відповідно до цієї зміни.

Перехід на новоюліанський календар не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці, які вираховуються за іншим принципом.

Проти переходу тоді проголосував лише один єпископ, ще один — утримався.

Рішення про те, чи переходити на новий календар, чи поки що залишатися на «старому», планують залишити за кожною парафією, «щоб це не спричинило розколу».

14 липня Верховна Рада України проголосувала за зміни дат двох державних та одного церковного свята в Україні.