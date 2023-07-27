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12-я колонна «вагнеровцев» прибыла в беларусь, где ЧВК вербует местных

12-я колонна «вагнеровцев» прибыла в беларусь, где ЧВК вербует местных

27 июл 2023, 18:42
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12-та колона з технікою російських бойовиків з так званої приватної військової компанії «Вагнер» зайшла на території підконтрольної рф білорусі через пункт пропуску Понятівка (рф) — Дзвінчатка (білорусь), та продовжує рухатися трасою Р122 до населеного пункту Чауси Могилівської області. Колону супроводжує білоруська ДАІ.


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Про це 27 липня повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У колоні налічується щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки:

  • п’ять бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»),

  • три бензовози,

  • автобус,

  • 17 фур,

  • щонайменше три трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль «Щука» («Чекан»),

  • шість КамАЗів (тент),

  • дві «буханки»,

  • пікапи та легкові авто.

Це щонайменше друга колона ПВК «Вагнер», яка зайшла до білорусі з бронеавтомобілями «Щука» («Чекан»).

Нагадаємо, воєнні злочинці з ПВК «Вагнер» вербують білорусів. Як повідомляє Центр національного спротиву, однією з умов контракту є готовність брати участь у бойових діях на території держав, які межують з білоруссю. Зокрема, йдеться про бойові дії у Польщі та Литві, які є державами-членами НАТО.

Источник: Ракурс


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