12-та колона «вагнерівців» прибула до білорусі, де ПВК вербує місцевих

https://racurs.ua/ua/n185554-12-ta-kolona-vagnerivciv-prybula-do-bilorusi-de-pvk-verbuie-miscevyh.html

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12-та колона з технікою російських бойовиків з так званої приватної військової компанії «Вагнер» зайшла на території підконтрольної рф білорусі через пункт пропуску Понятівка (рф) — Дзвінчатка (білорусь), та продовжує рухатися трасою Р122 до населеного пункту Чауси Могилівської області. Колону супроводжує білоруська ДАІ.

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Про це 27 липня повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У колоні налічується щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки:

п’ять бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»),

три бензовози,

автобус,

17 фур,

щонайменше три трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль «Щука» («Чекан»),

шість КамАЗів (тент),

дві «буханки»,

пікапи та легкові авто.

Це щонайменше друга колона ПВК «Вагнер», яка зайшла до білорусі з бронеавтомобілями «Щука» («Чекан»).

Нагадаємо, воєнні злочинці з ПВК «Вагнер» вербують білорусів. Як повідомляє Центр національного спротиву, однією з умов контракту є готовність брати участь у бойових діях на території держав, які межують з білоруссю. Зокрема, йдеться про бойові дії у Польщі та Литві, які є державами-членами НАТО.