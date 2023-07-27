ГБР сообщило о подозрении нардепу Аристову из-за поездки на Мальдивы

https://racurs.ua/n185558-gbr-soobschilo-o-podozrenii-nardepu-aristovu-iz-za-poezdki-na-maldivy-foto.html

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Народному депутату від «Слуги народу» Юрію Арістову, який нещодавно відпочивав на Мальдівах, за матеріалами Служба безпеки України і Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру у внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей. Парламентар поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни.

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Арістов підготував документи про те, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь). Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва. Під час лікарняного Арістов разом з родиною був на Мальдівах.

Нардепу може загрожувати обмеження волі до трьох років, або штраф до 4250 грн, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.