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ДБР повідомило про підозру нардепу Арістову за Мальдіви
ДБР повідомило про підозру нардепу Арістову за Мальдіви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185558-dbr-povidomylo-pro-pidozru-nardepu-aristovu-za-maldivy-foto.htmlРакурс
Народному депутату від «Слуги народу» Юрію Арістову, який нещодавно відпочивав на Мальдівах, за матеріалами Служба безпеки України і Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру у внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей. Парламентар поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни.
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Арістов підготував документи про те, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь). Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва. Під час лікарняного Арістов разом з родиною був на Мальдівах.
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